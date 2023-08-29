Polis Memuru Otobüs Durağında Kişileri Bıçakla Tehdit Eden Şüpheliyi Ayak Bileğinden Vurarak Yakaladı

Bayrampaşa'da, bir polis memuru otobüs durağında bulunan kişileri bıçakla tehdit eden şüpheliyi ayak bileğinden vurarak yakaladı. Şüphelinin 49 suç kaydı olduğu belirlendi.