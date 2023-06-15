Polis memuru Osman Yalınkaya'nın ölümüne ilişkin davada karar çıktı

KARTAL Aydos Ormanı'nda 12 Ocak 2021'de beylik tabancasından çıkan mermiyle hayatını kaybeden polis memuru Osman Yalınkaya'nın (35) ölümüne ilişkin çocukluk arkadaşı ve öğretmen Mahmud Sezgin 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahmud Sezgin, olay yerinde arkadaşının intihar ettiğini öne sürürek ağlarken kameraya yansımıştı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmud Sezgin getirildi. Duruşmada Osman Yalınkaya'nın eşi Aygül Yalınkaya'nın da aralarında bulunduğu yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Bir önceki celse mütalaasını sunan savcı sanığın cezalandırılmasını istedi. Karar öncesinde son sözü sorulan sanık Mahmud Sezgin, "Önce Allah'a son mahkeme heyetinin vicdanına sığınıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mahmud Sezgin hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın şahsi ve sosyal durumu, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul ederek takdiri indirim uyguladı. Takdiri indirim ile sanık Mahmud Sezgin 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÜYE HAKİMDEN KARARA ŞERH

OLAY GÜNÜ KAMERAYA YANSIMIŞTI

Bu arada Mahmud Sezgin 12 Ocak 2021'de olayın hemen ardından ağlarken kameraya yansımıştı. Polis aracının içindeki Mahmud Sezgin'in "Yaşıyordu, yaşıyor" dediği duyuluyordu.