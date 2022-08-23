Polis memuru, öldürmeden önce eski eşinin aracını meslektaşına takip ettirmiş

BURSA'da eski eşi Yasemin Ağır (45) ile yanındaki Yahya Aydın'ı (48) araçtan indirip dövdükten sonra tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru Bilal Ağır'ın (52), cinayet günü meslektaşına 'suçlu...

BURSA'da eski eşi Yasemin Ağır (45) ile yanındaki Yahya Aydın'ı (48) araçtan indirip dövdükten sonra tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru Bilal Ağır'ın (52), cinayet günü meslektaşına 'suçlu takip' yaptığını söyleyerek, eski eşinin bulunduğu aracı takip ettirdiği ortaya çıktı. Bilal Ağır'ın aracın yerini tespit ettirip yürüyerek olay yerine geldiği ve aracın otopark girişinde durdurduktan sonra cinayetleri işlediği ifade edildi.

Polis memuru Bilal Ağır, 12 Şubat'ta otopark girişinde 2 yıl ayrı yaşadıktan sonra 2 ay önce boşandığı kendisiyle aynı soyadı taşıyan, okul müdürü Yasemin Ağır'ın kullandığı otomobili, önünü keserek durdurdu. Bilal Ağır, tartıştığı Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya Aydın'ı araçtan indirip dövdükten sonra, tabancasını çekip peş peşe ateş etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Yasemin Ağır ve Yahya Aydın ağır, yoldan geçerken kurşun isabet eden Şeyma Ü. (17) ise hafif yaralandı. Yaralılardan 1 çocuk annesi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın, hastanede yaşamını yitirdi.

Tanık beyanları, güvenlik kamera görüntüleri, emniyet müdürlüğüne ait log kayıtları göz önünde bulundurularak 'sanığın maktulleri öldürmeyi planladığının değerlendirildiği' belirtilen 19 sayfalık iddianamede, sanığın 'tasarlayarak eski eşi öldürme', 'tasarlayarak öldürme' ve 'olası kastla nitelikli yaralama' suçlarından cezalandırılması istendi. Bilal Ağır, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.