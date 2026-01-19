Haberler

Bilecik'te tartıştığı meslektaşını silahla yaralayan polis memuru tutuklandı

Bilecik'te meslektaşı H.Ç'yi silahla yaralayan polis memuru S.Y, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Bilecik'te tartıştığı meslektaşını silahla vurarak yaralayan polis memuru tutuklandı.

Zanlı polis memuru S.Y, jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokak'ta, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Y, eski eşinin evlendiği ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru H.Ç'yi dün gece silahla bacağından yaralamıştı.

H.Ç, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, S.Y. ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

