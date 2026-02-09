Haberler

Bakanlıktan, İvedik'teki Ölümle İlgili Açıklama: "2 Başmüfettiş ve 3 Denetçi, İlgili Firma Tarafından da İç Denetim Uzmanları Görevlendirilmiştir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene istasyonunda darp edilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin ile ilgili sürecin inceleneceğini açıkladı. Bakanlık, muayene istasyonunda yaşanan olayla ilgili 2 başmüfettiş ve 3 denetçi görevlendirildiğini bildirdi.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, otomobilini götürdüğü araç muayene istasyonunda çalışanlar tarafından darp edilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'e ilişkin yapılan açıklamada, "Yaşanan vahim hadisenin ardından derhal harekete geçilmiş, Bakanlığımız tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları görevlendirilmiştir" denildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 Şubat'ta aracını götürdüğü muayene istasyonu TÜVTÜRK'te, çalışanlarla yaşadığı kavganın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 44 yaşındaki polis memuru Melih Okan Keskin için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda 2 Şubat 2026 tarihinde yaşanan ve polis memuru Melih Okan Keskin'in 6 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybetmesiyle kamuoyunun gündemine gelen elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Yaşanan vahim hadisenin ardından derhal harekete geçilmiş, Bakanlığımız tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları görevlendirilmiştir."

Yargıya intikal eden olay ile ilgili adli süreç, Adalet Bakanlığımız ve devletimizin ilgili kurumları tarafından hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir. Yargı tarafından tüm yönleriyle yapılacak incelemeler sonunda aydınlatılacak hadise ile ilgili bütün kesimlerin de aynı hassasiyetle hareket etmesini önemle rica ediyoruz.

"Sürecin sonuna kadar yakın takipçisi olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hizmet alabilmesi için gerekli tüm önlemleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Sürecin, sonuna kadar yakın takipçisi olacağımızı belirtir, vefat eden polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz."

Kaynak: ANKA / Güncel
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı

Trump'ın "Kesinlikle izin vermeyiz" dediği konuya net şart koştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı

Köy camisinde yürekleri ısıtan not
Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

Ne sırası olduğunu öğrenince şaşıracaksınız!
Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı

Son halini görenler şaşırdı
Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! İstenen ceza belli oldu
Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı

Köy camisinde yürekleri ısıtan not
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi

Ülke gece yarısı felaketi yaşadı! Ekipler enkaz altında ses arıyor
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınan koruması için karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerdendi! Karar verildi