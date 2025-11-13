Haberler

Polis Memuru Kediyi Kurtarmaya Çalıştı, Kayıt Altına Alındı

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir binanın 2'nci katından düşen kedi, polis memurunun şapkasıyla yakalamaya çalışması sonucu kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir binanın 2'nci katından düşen kediyi, polis memuru yakalamaya çalıştı. Polisin elindeki şapkaya çarpıp zemine düşen kedi hızı kesilince kurtulurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mithatpaşa Caddesi'ndeki Devriye Ekipler Amirliği yanında meydana geldi. Bir kedi tırmandığı binanın 2'nci katında mahsur kaldı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, durumu fark etti. Bu sırada kedi dengesini kaybedip düştü. Polis memurlarından biri şapkasını çıkarıp kediyi yakalamaya çalıştı. Kedi, şapkaya çarpıp zemine düştü. Düşerken hızı yavaşlayan kedi, hızla uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber : Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
