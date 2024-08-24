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Polis Memuru Kasksız Bisiklet Kullanan Çocuğa Cezai İşlem Uyguladı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevli polis memuru, kaldırımda ve kasksız bisiklet kullanan 5 yaşındaki çocuğa ceza verdi. Çocuğa 1 hafta çizgi film izlememe ve yatağını toplama cezası verildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde görevli polis memuru Gökhan Genç, kaldırımda ve kasksız bisiklet kullanan 5 yaşlarındaki 'Aslan' isimli çocuğa 1 hafta çizgi film izlememe ve yatağını toplama cezası verdiğini söyledi. Aslan'ın tebessümle karşılık verdiği Genç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Gökhan Genç, bir çocuğun kaldırımda kasksız bisiklet sürdüğünü gördü. Polis memuru Genç, isminin Aslan olduğunu öğrendiği çocuğu kask takması ve kaldırımda bisiklet kullanmaması gerektiğini belirtip, "Kaldırımda bisiklet sürdüğün için bir hafta çizgi film yok. Kaskı takmadığın için de bir hafta yatağını toplayacaksın. Bir hafta boyunca kontrol edeceğim. Bunları yapmazsan motorunu bağlarım" dedi. Genç, cezayı not kağıdına yazıp Aslan'a uzattı. Aslan ise tebessümle karşılık verdi. Genç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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