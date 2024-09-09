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Polis Memuru Kahraman Kudu'nun Cenazesi Zonguldak'ta Toprağa Verildi

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde takla atan otomobilde hayatını kaybeden polis Kahraman Kudu'nun cenazesi Zonguldak'a getirildi. Tören düzenlenen cenaze namazının ardından Kudu, aile mezarlığında defnedildi.

EŞİ ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Çorum'un Sungurlu ilçesinde takla atan otomobilde meslektaşı olan eşi, polis memuru Filiz Mutlu Kudu ile birlikte hayatını kaybeden polis Kahraman Kudu'nun (51) cenazesi memleketi Zonguldak'a getirildi. Polis memuru için İnağzı Mahallesi'nde Hz. Hüseyin Camisi'nde tören düzenlendi. Törene protokol üyeleri, Kudu'nun yakınları ve polis teşkilatından mesai arkadaşları ile görevliler katıldı. Anne ve babalarının öldüğü kazadan hafif yaralı şekilde kurtulan Elif Su (8) ile Berrin Su Kudu (6) babalarının tabutu başında gözyaşı döktü. Kudu, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

HASTANE ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Kahraman Kudu'nun ailesiyle beraber Ankara'da kalp ameliyatı olan annesini ziyaret ettiği ve görev yerleri Giresun'a dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Sungurlu Güncel Yaşam Tören Çorum Polis

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