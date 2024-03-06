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Polis Memuru İlker Çulha'nın Cenazesi Amasya'da Defnedildi

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İzmir'in Bornova ilçesinde silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlker Çulha'nın cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi. Cenaze törenine yakınları, Vali Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve protokol üyeleri katıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde evinde silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlker Çulha'nın cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.

Polis memuru Çulha'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Amasya'ya getirildi.

Sultan II. Bayezid Camisi'ndeki cenaze törenine, Çulha'nın yakınları, Vali Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve protokol üyeleri katıldı.

Cenaze, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sarıyar köyündeki aile kabristanına defnedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 2 gün önce evde yemek yiyeceği sırada beylik silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan polis memuru İlker Çulha, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Reşat Karagöz Milletvekili Amasya İzmir Güvenlik Yaşam Spor Güncel Haberler

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