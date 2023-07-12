Polis Memuru İlkay Niyazi Çalışkan'ın Son Yolculuğu

Sivas- Erzincan kara yolunda ailesiyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru İlkay Niyazi Çalışkan, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden 35 yaşındaki Çalışkan'ın cenazesi, Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

Cenaze töreninde baba Ruhi Çalışkan taziyeleri kabul etti, polisin annesi Nehire Çalışkan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından İlkay Niyazi Çalışkan'ın naaşı, Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Çalışkan'ın ailesi, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Polis memurunun eşi Dilek Çalışkan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, çocuklarının ise taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Çalışkan'ın kız kardeşinin de 8 yıl önce Trabzon'da trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken Isparta'ya tayini çıkan ve bazı işleri için gittiği Isparta'dan Erzincan'a dönen Çalışkan'ın kullandığı otomobil, 6 Temmuz'da Sivas-Erzincan kara yolunda şarampole devrilmiş, yaralanan polis memuru ile eşi Dilek ve 2 çocuğu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.