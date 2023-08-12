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Polis Memuru Hüseyin Uğurlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İzinli olarak geldiği memleketi Osmaniye'de, uyardığı komşusu tarafından vurularak öldürülen polis memuru Hüseyin Uğurlu törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İzinli olarak geldiği memleketi Osmaniye'de, uyardığı komşusu tarafından vurularak öldürülen polis memuru Hüseyin Uğurlu törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu, yıllık iznini geçirmek için geldiği memleketi Osmaniye'de, komşu balkondan havaya tüfekle ateş eden kişiyle tartışmış, yaşanan tartışmada av tüfeğiyle omzundan vurularak hayatını kaybetmişti.

Öldürülen Polis memuru için tören düzenlendi. Hüseyin Uğurlu'nun cenazesi Osmaniye Asri mezarlık camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Törene Osmaniye Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, polis teşkilatı, Uğurlu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hüseyin Uğurlu Osmaniye Güncel Haberler

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