Son dakika haber... POLİS MEMURU, HEMŞİRE EŞİ İLE ARKADAŞINI YARALADI - Haberler

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Son dakika haber... POLİS MEMURU, HEMŞİRE EŞİ İLE ARKADAŞINI YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: KİLİS'te, polis memuru H.S., tartıştığı eşi hemşire F.S. ile arkadaşını tabancayla yaraladı.

KİLİS'te, polis memuru H.S., tartıştığı eşi hemşire F.S. ile arkadaşını tabancayla yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.S., hastane yakınlarında hemşire eşi F.S. ve eşinin meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı. Çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada polis memuru H.S., üzerindeki beylik tabancasıyla eşi ve yanındaki arkadaşına ateş açtı. Polisin tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği 2 hemşire yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan F.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis, eşi ve eşinin arkadaşını yaralayıp kaçan meslektaşları H.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber... POLİS MEMURU, HEMŞİRE EŞİ İLE ARKADAŞINI YARALADI

Son dakika haber... POLİS MEMURU, HEMŞİRE EŞİ İLE ARKADAŞINI YARALADI

Son dakika haber... POLİS MEMURU, HEMŞİRE EŞİ İLE ARKADAŞINI YARALADI

Son dakika haber... POLİS MEMURU, HEMŞİRE EŞİ İLE ARKADAŞINI YARALADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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