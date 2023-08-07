Polis Memuru Haydar Kemeç'in Vefatı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde senelik iznini geçiren 41 yaşındaki polis memuru Haydar Kemeç, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vefat eden Kemeç için görev yaptığı Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenirken, Kemeç'in yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğüne görev yapan Kemeç, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Kemeç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis memuru Haydar Kemeç'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için görev yaptığı Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Tören esnasında Kemeç'in yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Törene katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kemeç'in yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Kemeç'in naaşı, saygı duruşunda bulunulması ve okunan duaların ardından memleketi Çorum'da toprağa verilmek üzere gözyaşları içinde uğurlandı.

Törene; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ İl Emniyet Müdür Vekili Fatih Özboyacı, Kemeç'in yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. - TEKİRDAĞ