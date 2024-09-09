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Polis Memuru Filiz Kudu Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde takla atan otomobilde hayatını kaybeden polis memuru Filiz Kudu, memleketi Eskişehir'de defnedildi.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde takla atan otomobilde polis eşi Kahraman Kudu (51) ile birlikte hayatını kaybeden polis memuru Filiz Kudu (46), memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Kahraman Kudu'nun kontrolünü yitirdiği 55 AKY 625 plakalı otomobil, refüjdeki rögar kapağına çarpıp takla attı. Kazada Giresun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kahraman Kudu ile Giresun Valiliği'nde görevli polis memuru eşi Filiz Mutlu Kudu hayatını kaybetti, çiftin çocukları Elif Su Kudu (8) ile Berin Su Kudu (6) ise yaralandı. Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Filiz Kudu'nun cenazesi, ailesinin isteği üzerine Çorum'dan memleketi Eskişehir'in Alpu ilçesine getirildi. Kudu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu aile evine getirilip, helallik alındı. Cenaze, Tatbikat Camisi'nde edilen duanın ardından Alpu İlçe Mezarlığı'na getirildi. Filiz Kudu, burada kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Otomobil Sungurlu Güncel Yaşam Çorum Polis

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