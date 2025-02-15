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Polis Memuru Eski Kayınpederini Öldürdü, Bacanağını Yaraladı

Polis Memuru Eski Kayınpederini Öldürdü, Bacanağını Yaraladı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir polis memuru, eski kayınpederini silahla öldürüp bacanağını yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan H.D'nin il emniyetindeki işlemleri sürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski kayınpederini silahla öldürüp bacanağını yaralayan polis memuru, gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D, eski kayınpederi Yaşar T'nin Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesi'ndeki evine geldi.

H.D, burada Yaşar T. ve eski bacanağı İ.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. üzerinde taşıdığı silahla Yaşar T. ve İ.A'ya ateş etti.

Yaşar T. ve İ.A. yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan H.D'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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