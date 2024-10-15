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Polis Memuru Eşini Vurarak Öldürdü

Polis Memuru Eşini Vurarak Öldürdü
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Kastamonu'da bir polis memuru, tartıştığı eşi Burçin Sevgi T.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası polis memuru, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kastamonu'da polis memuru, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

E.T, beylik tabancasıyla eşini vurdu.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan polis memuru, eşini vurduğunu söyledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Burçin Sevgi T'nin cesedi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis memuru E.T. ise tabancayla emniyete teslim oldu.

Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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