Polis Memuru Engelli Gence Akülü Sandalye Hediye Etti

Polis memuru Mustafa Şahin, parkta su satan engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için yakınlarından para toplayarak akülü sandalye aldı ve hediye etti. Engelli genç, uzun süredir hayalini kurduğu akülü sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Polis memuru Mustafa Şahin, akülü sandalye almak için parkta su satan engelli gencin hayalini, yakınlarından para toplayarak gerçekleştirdi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şahin, işe giderken parkta su satan bedensel engelli Ümit Çelik'i gördü.

Çelik'in tek hayalinin akülü sandalye almak olduğunu ve bunu su satarak gerçekleştirmeye çalıştığını öğrenen Şahin, önce gencin sattığı suları aldı.

Şahin, daha sonra da yakınlarından para toplayarak aldığı akülü sandalyeyi Çelik'e hediye etti.

"Ümit'in sevincini görünce gözyaşlarımı tutamadım"

Şahin, AA muhabirine, engelli gencin akülü sandalye almak için verdiği mücadeleye kayıtsız kalamadığını, bu hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Yakınlarından para toplayarak engelli gence akülü sandalye aldığını ifade eden Şahin, "Ümit'e aynı gün sandalyeyi hediye ettim. Duygusal biri değilim ama Ümit'in sevincini görünce gözyaşlarımı tutamadım. Dünyanın en büyük mutluluğunu o sandalyeyi verince yaşadım. O duygu bana yetti." diye konuştu.

Polis memuru Şahin, Ümit'i, kardeşi, evladı yerine koyduğunu belirterek, bundan sonra kendisini sık sık ziyaret edeceğini söyledi.

"22 yıldır hayalini kurduğum şey Mustafa abi sayesinde gerçek oldu"

Yürüme engelli Ümit Çelik de daha önce hiç kendisine ait bir akülü sandalyesinin olmadığını, çevredekilerin birkaç kez ikinci el sandalye verdiğini ama onların da bozulduğunu söyledi.

Bozuk sandalyesini tamir ettirmek için parkta su satarken polis memuruyla tanıştığını ve kendisine akülü sandalye hediye edince çok mutlu olduğunu dile getiren Çelik, "Akülü sandalyeyi görünce ağladım. 22 yıldır hayalini kurduğum şey Mustafa abi sayesinde gerçek oldu." ifadelerini kullandı.