Polis memuru çivi ve tellerle ahşabı sanata dönüştürüyor

Afyonkarahisar'da görevli polis memuru Halil Dilmaç, mesai saatleri dışında hobi olarak yaptığı filografi sanatıyla iş stresinden uzaklaşıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde 12 yıl önce göreve başlayan Dilmaç, burada gittiği bir filografi sergisinden etkilendi.

Hakkari'deki 2 yıllık şark görevinin ardından atandığı Hocalar ilçesinde filografiyle ilgili araştırmalar yapan Dilmaç, aldığı kursun ardından çekiç, tel, ahşap, çivi gibi materyallerle farklı eserler ortaya çıkarmaya başladı.

Gün geçtikçe filografiye ilgisi artan ve yeteneğini geliştiren Dilmaç, mesai saatleri dışında evinin bir odasında 5 yıldır sanatını icra ediyor.

Dilmaç, AA muhabirine, filografinin çivi ile telin maharetli ellerde buluşmasıyla meydana gelen bir sanat olduğunu söyledi.

Kişinin el becerisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Dilmaç, "İlk başladığım yıllarda bir filografi çalışmasını yaklaşık 10 günde yapıyordum. Şimdi ise aynı ölçüdeki çalışmayı 1-2 günde bitiriyorum. Dolayısıyla sanatsal kabiliyetimizi geliştirdik, eserlerimizin de yapım süresi kısaldı." dedi.

Dilmaç, sanatın ilk kuralının sabır olduğunu, sabretmeyi bir kez daha öğrendiğini dile getirdi.

Ahşap üzeri kumaş zemine genellikle Türk bayrağı, hat, simetrik desen, spor takımı logosu, kişiye özel silüet ve isimlik çalışmaları yaptığını aktaran Dilmaç, şöyle konuştu:

"Polislik mesleği çok kutsaldır. Zor tarafları olsa da bu işi 12 yıldır kalpten ve severek yapıyorum. Filografi sanatıyla da kendimizi terapi ediyoruz. Sanatı icra ederken hayatta yaşadığım olumsuzlukları unutturuyor. Kafam ve zihnim boşalıyor. Filografi yaptıkça kendime güvenim de tazeleniyor. İnsanlara bakış açımız farklılaşıyor. Mesleğime daha sıkı sarılıyorum."

Çevresindekilere örnek oluyor

Dilmaç, tavsiyesi üzerine, polis meslektaşlarından bazılarının da evlerinde atölye kurarak filografi yapmaya başladığını kaydetti.

Yaptığı eserleri görenlerin çok beğendiğini belirten Dilmaç, "İlçemizdeki kadın kültür evinde kadınlara yönelik, bir süre kurs açarak filografiyi onlara da öğrettim. Bazı özel günlerde sergi açtım. Yaklaşık bir ayda tamamladığım 'Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu da kısmet olduğu takdirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.