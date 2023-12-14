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Polis Memuru Çiftin Düğününde Meslektaşları Kelepçe Taktı

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KONYA'da, komiser yardımcısı Mahmut Çalışkan ve polis memuru Fatma Bozdam dünyaevine girdi. Meslektaşları düğünde gelin ve damadı, ömür boyu bağlarının kopmaması dileğiyle birbirlerine kelepçeledi, anahtarı da geline verdi.

KONYA'da, komiser yardımcısı Mahmut Çalışkan ve polis memuru Fatma Bozdam dünyaevine girdi. Meslektaşları düğünde gelin ve damadı, ömür boyu bağlarının kopmaması dileğiyle birbirlerine kelepçeledi, anahtarı da geline verdi.

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı Mahmut Çalışkan, kendisi gibi polis memuru olan Fatma Bozdam ile 10 Aralık'ta yapılan düğünle evlendi. Düğüne İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın'ın yanı sıra çiftin mesai arkadaşları ve davetliler katıldı. Meslektaşları, ömür boyu birbirlerine bağlı kalmalarını diledikleri çifti birbirlerine kelepçeledi. Kelepçenin anahtarı ise geline verildi. Polisler, çiftin saygı ve sevgi bağlarının bir ömür kopmaması için kelepçeyi temsili olarak taktıklarını belirtti. Mahmut Çalışkan da bu kelepçenin önemli anlam taşıdığını söyleyerek, mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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