Polis Memuru Bilal Çam Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Bilal Çam'ın cenazesi Elazığ'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene ailesi, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Bilal Çam'ın (40) cenazesi, Elazığ'a getirildi. Çam için İzzetpaşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törene ailesi, kardeşi araştırmacı yazar Aygün Çam, Vali Numan Hatipoğlu, Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Bilal Çam'ın cenazesi, merkeze bağlı Balpınar köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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