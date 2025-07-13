Polis Memuru Aydoğan Sukuşu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Erdemli ilçesinde şarampole düşüp kaya parçalarına çarpan otomobilin sürücüsü Aydoğan Sukuşu (31) hayatını kaybetti. Sukuşu'nun, Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Aydoğan Sukuşu'nun kontrolünü yitirdiği 01 SM 058 plakalı otomobil, şarampole düştü. Kaya parçalarına çarpan otomobilin motor kısmı hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sukuşu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İstirahatli olduğu için Mersin'de bulunduğu öğrenilen Aydoğan Sukuşu'nun cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali Rıza EREN-Kamera: MERSİN,