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Polis Memurlarına Teşekkür Belgesi

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Sinop'un Gerze ilçesinde sahilde mahsur kalan yaşlı vatandaşı kayalıklarda sırtında taşıyarak kurtaran polis memurlarına teşekkür belgesi takdim edildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde sahilde mahsur kalan yaşlı vatandaşı kayalıklarda sırtında taşıyarak kurtaran polis memurlarına teşekkür belgesi takdim edildi.

İlçenin sahilinde yürüyüş yaptığı sırada Şahin Tepesi mevkisinde mahsur kalan 88 yaşındaki Celal Bayrak'ı kayalık alanda sırtlarında taşıyarak kurtaran polis memurları Emre Türkmen ve Bayram Aydın'ı, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner makamında ağırladı.

Ziyarette, polis memurlarını özverili ve duyarlı çalışmalarından ötürü kutlayan Çetiner, Türkmen ve Aydın'a teşekkür belgesi takdim etti.

Çetiner, ayrıca emniyet teşkilatı olarak her zaman yaşlı vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti. ???????

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Aydın Gerze Sinop Güncel Haberler

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