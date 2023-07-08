Geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memurunun kızının mutlu gününde meslektaşları yalnız bırakmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, şehit olan polis memurunun kızının düğününe katılım sağladı.

Polis memurları şehit olan meslektaşının kızını düğününde yalnız bırakmadı

İSTANBUL - Geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memurunun kızının mutlu gününde meslektaşları yalnız bırakmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, şehit olan polis memurunun kızının düğününe katılım sağladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak geçirdiği trafik kazasından sonra şehit olan Muzaffer Paleçiç'in kızı Derya Paleciç ile Polis Memuru İsmail Kaya'nın gerçekleştirilen nikah törenine katılım sağladı.

Gelin alma törenine ve Eyüpsultan Belediyesi Osmanlı Nikah salonunda gerçekleşen nikaha İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Afacan'ında şahitliği ile İlçe Personeli katılım sağladı. Gelin çıkarmanın akabinde polis araçlarıyla konvoy yapılarak çifte eşlik edilirken, bu mutlu günlerinde yalnız olmadıkları, mensubu bulundukları teşkilatın yanlarında olduğu hissettirildi.