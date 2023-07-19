Polis, Malkara'daki orman yangınına müdahale etti

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederek söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.