Polis, Malkara'daki orman yangınına müdahale etti
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederek söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Polis bu seferde ormandaki alevlerle mücadele etti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de Malkara ilçesinde çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına katıldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube ekipleri ve emniyet bünyesindeki TOMA Araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin alevlere müdahale ettiği anlar anbean polis kamerasına yansıdı. Söndürülen ormanda soğutma çalışması sürüyor.