Polis, mahsur kalan yaşlı adamı kurtardı

Sinop'un Gerze ilçesinde polisin, mahsur kaldığı sahildeki kayalıklardan sırtında taşıyarak kurtardığı 88 yaşındaki Celal Bayrak, kaldığı huzurevinde ziyaret edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gerze Huzurevi'ndeki ziyarette Bayrak'a çiçek verdi.

İlçe Emniyet Müdürü Erol Ulaş da Bayrak'a, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşlıyı sırtında taşıyan polis memuru Bayram Aydın ise dün aldıkları ihbarla Şahin Tepesi mevkisine gittiklerinde, Bayrak'ın yorgun düştüğünü gördüklerini, tereddüt etmeden sırtına alarak kayalıklardan çıkardığını ve sağlık ekiplerinin bulunduğu yol kenarına getirdiğini anlattı.

Yaşlı adamın kontrol amaçlı Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını belirten Aydın, sağlık durumunun iyi olduğunu duyunca mutlu olduklarını ifade etti.

Aydın, Celal Bayrak ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.