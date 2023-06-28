Edirne'de 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dairenin tüm odaları kullanılamaz hale gelirken, evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın, Kocasinan Mahallesinde bulunan Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait olan 500 evler Polis lojmanlarında 5katlı apartmanın 4'ncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yaralanma ya da can kaybına neden olmayan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Polis lojmanlarında çıkan yangın korkuttu

EDİRNE - Edirne'de 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dairenin tüm odaları kullanılamaz hale gelirken, evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın, Kocasinan Mahallesinde bulunan Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait olan 500 evler Polis lojmanlarında 5katlı apartmanın 4'ncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yaralanma ya da can kaybına neden olmayan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.