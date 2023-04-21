Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in annesi: Bir daha bayram yüzü göremeyeceğiz

MANİSA'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın (26) ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci kez gözaltına alınan komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) tutuklanmasının ardından konuşan anne Aysun Akbaş (54), "Dışarıda olduğunu bilmek bizim için berbat bir duyguydu. Bu karar acımı az da olsa hafifletti. Hayat dolu kızım da biz de bir daha bayram yüzü göremeyeceğiz. Onun da bir daha bayram yüzü görmesini istemiyorum. Kızım silahtan çok korkardı. Su tabancasıyla dahi oynamayan çocuktu. Silahla intihar etmesi mümkün değil" dedi. Yeşim'in ailesi, bayramın birinci günü kızlarının mezarını ziyaret etti.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından, 14 Nisan'da saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş, hayatını kaybetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Doğancan Yıldız, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Yıldız, başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Cinayet ihtimaline karşın Yıldız'ın el svabının alındığı, adli tıp kurumundan gelecek sonucun beklendiği bildirildi. Ayrıca Akbaş'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda; Yeşim Akbaş'ın ölüm şeklinin ateşli silah yaralanmasına bağlı gerçekleştiği, cesetten alınan örneklerin laboratuvar tetkiki bitiminde ayrıntılı otopsi raporunun düzenleneceği belirtildi. Yeşim Akbaş'ın cenazesi, 16 Nisan'da memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.