Polis, Kurban Satış Alanında Sahte Para ve Dolandırıcılık Uyarısı Yaptı

Polis, Kurban Satış Alanında Sahte Para ve Dolandırıcılık Uyarısı Yaptı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi'deki kurban satış alanında satıcıları sahte para ve tantanacılık konusunda bilgilendirdi. Ekipler, sahte parayı tespit etme yöntemleri ve dolandırıcılığın önüne geçme yollarını sundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'deki kurban satış alanında satıcı ve alıcılara yönelik sahte para ve tantanacılık konusunda bilgilendirme yaptı.

Polis ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Cebeci Mahallesi'nde kurulan kurban satış alanını ziyaret etti.

Hayvanların satıldığı çadırları tek tek gezen ekipler, satıcıları sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı.

Sahte paranın fotokopi gibi ince ve lifsiz olduğunu, ele alındığında gerçek parayla doku farkının hissedildiğini belirten polis, gerçek parada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" yazısının tırtıklı olup, tırnakla dokununca hissedildiğini anlattı. Polis, sahte parada bire bir gerçeği yapılamadığı için holografik şeridin rakamın üzerine basıldığını aktardı.

Özellikle büyük miktarlı alışverişlerde paraların tek tek kontrol edilmesi uyarısında bulunan ekipler, kurban pazarı gibi kalabalık alanlarda sıkça rastlanan tantanacılık yöntemine ilişkin de bilgi verdi. Tantanacılık yaparak satıcıları dolandıran zanlıların organize hareket ettiğini, kavga anında para veya cüzdan çaldıklarını belirtti.

Ekipler, sahte para ve tantanacılık hususu yaşandığında 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmasının önemli olduğunu vurguladı.

Polis ekipleri bilgilendirmenin ardından satıcılara bir deste para vererek içerisindeki sahte banknotların bulunmasını istedi. Satıcılar da verilen bilgiler doğrultusunda deste içindeki sahte paraları tespit etti.

Tokat'tan İstanbul'a kurban satışı için gelen Ahmet Yıldırım, 20 yıldır kurban için hayvan beslediğini ve sattığını belirterek, polislerin yaptığı bilgilendirmeden memnun olduğunu söyledi. Yıldırım, "Denetimler çok güzel, sahte para konusunda gözümüzü açıyorlar, Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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