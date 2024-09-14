Polis Kovalamacasında Narkotik Şüphelisi İntihar Etti
Samsun'un Atakum ilçesinde, polis tarafından durdurulmak istenen narkotik şüphelisi S.O, kaçmaya çalışırken aracını çarptırdı ve yanındaki tabancayla başına ateş ederek intihar etti.
Samsun'un Atakum ilçesinde polis tarafından kovalanan araçtaki narkotik şüphelisi intihar etti.
Atakum ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan S.O, kullandığı 34 KHS 940 plakalı otomobille kaçmaya başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda aracı çarparak durdurdu. Bu sırada S.O, yanındaki tabancayla başına ateş etti.
Polisin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan S.O'yu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. S.O. burada hayatını kaybetti.
Daha önce hakkında narkotik ekiplerince işlem yapıldığı öğrenilen S.O'nun yine narkotik ekiplerince arandığı belirtildi.