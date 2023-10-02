Polis kontrol noktasında araç yangını

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki polis kontrol noktasında meydana gelen araç yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Muğla'nın Menteşe ilçesi girişinde buluna polis kontrol noktasında hareket halindeki 48 EE 543 plakalı otomobilin motor bölümünde dumanlar yükselmeye başladı sürücü aracını polis kontrol noktası yakınına park ederek aracı terk etti. Araç yangını sonrası Muğla 112 acil çağrı merkezine bilgi verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesine ait 1 acil müdahale ve 1 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri araç çevresinde güvenlik önlemi alırken, Yatağan girişi tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yanan araca yaptığı müdahale sonrası tamamen söndürüldü, soğutma çalışması gerçekleştirildi ekipler tarafından yangının çıkış sebebi araştırılıyor.