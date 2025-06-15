Polis, Kimliğini Kaybeden Öğrenciyi LGS Sınavına Yetiştirdi

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Sakarya'da kimliğini kaybeden bir öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla geçici kimlik belgesi alarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına zamanında gitti. Öğrenci ve yakınları polis ekiplerine teşekkür etti.

Sakarya'da kimliğini kaybeden öğrenci, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

LGS merkezi sınavına girmek için Serdivan ilçesindeki Zübeyde Hanım Ortaokulu'na gelen bir öğrenci, kimlik belgesini kaybettiğini fark etti.

Serdivan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polisler, kız öğrenciyi İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı.

Polisler, sınavın başlamasına kısa süre kala öğrenciyi okula yetiştirdi.

Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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