Polis Kılığına Girip Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Kartal'da telefonla aradıkları H.O. (63)'yü kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli, rutin asayiş uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler M.B.T. ve U.K, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz saat 21.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde gerçekleştirilen rutin asayiş uygulamaları esnasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda; poşet içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulundu. Araçtakilerin heyecanlı tavırlarından şüphelenen polis, şüpheliler U.K. ve M.B.T.'yi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında ise şüpheli M.B.T.'nin Orhantepe Mahallesi Çınar Caddesi'nde oturan 63 yaşındaki H.O. isimli kadını telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtıp, evinde bulunan ziynet eşyaları ve nakit paraları poşete koyup gelen kişiye teslim etmesini istediği öğrenildi. Eve giden M.B.T.'nin poşeti aldığı ve araç sürücüsü U.K. ile buluştuğu belirlendi.

5 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Araçta bulunan poşette yapılan sayımda; 137 adet Cumhuriyet altını, 2 adet burma bilezik, 1 adet beşi bir yerde altın ve zinciri, 1 adet Reşat altın, 1 adet yarım altın ve zinciri, 173,1 gram ons ibareli altın, bin 92 adet 200 lira, 17 adet 100 Amerikan doları, 3 adet 100 lira, 3 adet 50 lira, 2 adet 10 lira ve ziynet eşyası olduğu belirlendi. Yaklaşık 5 milyon değerindeki altın ve paralar sahibine teslim edildi. Öte yandan gözaltına alınan M.B.T. ve U.K. isimli şüpheliler ise, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.