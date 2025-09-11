Polis Kavga İhbarına Giderken Oyuncak Tüfek Buldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kavga ihbarına giden polisin olay yerinde bir otomobilde yaptığı aramada bagaj kısmında ahşap tüfek ele geçirildi. Yapılan incelemede tüfeğin oyuncak olduğu anlaşılınca sürücü serbest bırakıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, herhangi bir olay olmadığını belirledi. Ekiplerin ihbara konu bölgede şüphe üzerine bir araçta yaptığı aramada, bagaj bölümünde ahşaptan yapılan tüfek ele geçirildi. Silahı inceleyen polis, tabancanın oyuncak olduğunu tespit etti. Aracı kullanan A.B., mobilyacı olduğunu ve silah görünümlü oyuncağı kendisinin yaptığını söyledi. Ahşap oyuncağa el konulurken, sürücü ifadesinin ardından aracını alarak olay yerinden ayrıldı.