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Polis Kaçmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Uyarı Ateşiyle Durdurdu

Polis Kaçmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Uyarı Ateşiyle Durdurdu
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Avcılar'da alkollü sürücü, polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı ancak havaya açılan uyarı ateşiyle durduruldu. Daha önce alkollü araç kullanma suçundan kaydı bulunan sürücünün, ceza almamak için kaçmaya çalıştığı anlaşıldı.

AVCILAR'da oturduğu sokakta polis ekiplerini görünce kaçmak isteyen sürücü, polisin uyarı ateşiyle durmak zorunda kaldı. Alkollü olduğu belirlenen şüphelinin ehliyetine el konulmaması için kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Olay, Cihangir Mahallesi Kibele Sokak'ta meydan geldi. Gece saatlerinde bir binada çıkan tartışma üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri adrese sevk edildi. Tarafları sakinleştirerek polis merkezine götürmek isteyen polis, o sırada sokağa giren hafif ticari aracın sürücüsünün kendilerini fark ederek ani manevrayla kaçmaya çalıştığını fark etti. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden şüpheliyi durdurmak isteyen ekipler havaya iki el uyarı ateşi açtı. Kaçmaya çalıştığı sırada bir araca ve bir motosiklete çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Abdurrahman Çerçi'ye daha önce alkollü araç kullanma suçundan işlem yapıldığı, aynı suçtan yakalanmamak için kaçtığı anlaşıldı. Adrese çağırılan trafik ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde 2 promil alkollü çıkan Abdurrahman Çerçi, işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, aracı çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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