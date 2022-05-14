Polis: Kabil'deki Camide Yaşanan Patlamada En Az Üç Kişi Yaralandı - Haberler

KABİL, 13 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cuma günü bir camide gerçekleşen patlamada, namaz kılan en az üç kişinin yaralandığı polis yetkililerince teyit edildi. Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, patlamanın 5. Polis Bölgesi'ndeki bir camide, cemaatin Cuma namazı kıldığı sırada gerçekleştiğini yazdı. Zadran, "İlk raporlarda üç kişinin yaralandığı görüldü. Güvenlik personeli olay yerine ulaştı ve soruşturma sürüyor" dedi.

Xinhua'ya konuşan bir görgü tanığı, "Char Rahi Qambar semtindeki Ayoub-e-Sabir Camii'nde Cuma namazı kılındığı sırada bir patlama duyduk. Şu anda olayın yaşandığı yerin tamamı kapatıldı" dedi. Görgü tanığı, Taliban güvenlik kuvvetlerinin patlamanın ardından kısa bir süre sonra bölgeyi güvenlik çemberine alarak insanların toplanmasını engellediğini söyledi. Saldırının sorumluluğunu üstlenen bir grup olmadı. Savaşın vurduğu ülke, son aylarda Taliban'ın liderliğindeki geçici hükümete muhalif İslam Devleti terör grubu militanlarının gerçekleştirdiği bildirilen bir dizi terör saldırısının hedefi oldu.

Xinhua / Güncel