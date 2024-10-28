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Polis ile Kovalamaca Sonucu Firari Hükümlü Yakalandı

Polis ile Kovalamaca Sonucu Firari Hükümlü Yakalandı
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Samsun'un Ladik ilçesinde, polis aracına çarpıp kaçan ve hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A.M. kovalamaca sonucu ormanlık alanda yakalandı. Hükümlü, Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde, polis aracına çarpıp kaçan ve hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kullandığı otomobille polis aracına çarparak kaçmaya başladı.

Otomobil, yaklaşık 8 kilometre kovalamaca sonucu Ayvalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yolun sağındaki ağaçlık alana girdi. Araçtan inen şüpheli C.A.M, ormanlık alanda yakalandı.

C.A.M. hakkında "hırsızlık" suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan firari hükümlü, Veziköprü'deki cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel

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