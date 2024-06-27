Erzurum'da Polis Ekipleri Huzurum Erzurum Projesiyle Asayiş Denetimleri Yapıyor

Polis ekipleri, "Huzurum Erzurum" projesi kapsamında gece gündüz asayiş denetimleri yaparak kentin güvenliğini sağlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce suç oranının düşürülmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bu yılın başında "Huzurum Erzurum" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında polis ekipleri, kent genelinde uygulama noktalarında, park ve bahçelerde, metruk binalarda, umuma açık alanlarda ve suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerde yoğun çalışma yürütüyor.

Denetim ve uygulamalarda kimlik ve araç kontrolleri yapan ekipler, güvenlik kameraları, plaka tanıma sistemleri ve diğer teknolojik imkanları etkin şekilde kullanarak suçların önlenmesi ve faillerin yakalanması için çalışma yapıyor.

Vatandaşların polise ihbarda bulunması ve güvenlik güçlerine yardımcı olmasının teşvik edildiği proje kapsamında, çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülüyor.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, Asayiş Şube Müdürlüğünün emniyetin bel kemiği birimlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu yıl olayların aydınlatılması oranında artış olduğunu ifade eden Yırtar, "2023 ile 2024 yıllarının ilk 5 aylarını kıyasladığımızda ilimiz genelinde olayların aydınlatılması oranının yüzde 94'ten yüzde 98'e yükseldiğini görüyoruz." dedi.

Yırtar, mal varlığına karşı işlenen suçlarda azalma olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"2022 ile 2023 yılları kıyaslandığında 30 büyükşehir arasında yapılan analizlerde olay sayılarının azalma oranında ilimiz ikinci sırada yer almaktadır. Erzurum'un, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 34'lük azalmayla birinci, kişilere karşı olanlarda yüzde 5'lik azalmayla altıncı, otodan hırsızlığın aydınlatma oranında Türkiye'de birinci, evden hırsızlık olaylarında yüzde 45'lik azalmayla birinci sırada yer aldığını görüyoruz."

"İlimizde oto hırsızlığı olmadı"

Bu yıl açıktan hırsızlık olaylarında yüzde 63, evden hırsızlık olaylarında ise yüzde 74 azalma yaşandığını anlatan Yırtar, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 53'lük düşüş olduğunu dile getirdi.

Yağma olaylarında yüzde 50, otodan hırsızlık ve oto hırsızlığı olaylarında ise yüzde 100'lük azalma olduğunu belirten Yırtar, "Bu yıl çok şükür ilimizde oto hırsızlığı olmadı." ifadesini kullandı.

Yırtar, bu yılın ilk 5 ayındaki asayiş uygulamalarında 776 bin kişinin ve 131 bin aracın sorgulandığı, kentteki 355 metruk binanın 8 bin 457, park ve bahçelerin de 3 bin 885 kez kontrol edildiği bilgisini paylaştı.

Uygulamalarda 41'i kurusıkı 131 tabanca ile 41 av tüfeği ele geçirildiğini ifade eden Yırtar, "Uygulamalarımızda 1113 aranan şahıs yakalanmıştır. 233 olayda 27 kilo 600 gram uyuşturucu ile 330 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 2024 Ocak'tan mayıs sonuna kadar 'Huzurum Erzurum' mottosuyla yola çıktığımız asayiş uygulamalarımız, vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için azim ve kararlıkla devam edecektir." diye konuştu.