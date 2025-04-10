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Polis Haftası Kutlaması: Erzurum'da Öğrencilerden Sürpriz Pastalı İkram

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Erzurum'da özel bir kolejin öğrencileri, kavga ihbarı ile çağırdıkları polis ekiplerine sürpriz bir kutlama yaparak 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı. Asılsız ihbarın ardından polisler, öğrencilerle birlikte pasta kesip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erzurum'da kavga ihbarına giden polise pastalı sürpriz

ERZURUM - Erzurum'da özel bir kolejin öğrencileri kavga ihbarı ile çağırdıkları polis ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.

Emniyet Haber Merkezi tarafından bugün 13.45 sıralarında Yakutiye İlçesi Çat Yolu Caddesi üzerinde bulunan özel bir kolejde kavga ihbarı yapıldı. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerine bağlı motosikletli ekipler sevk edildi. Olay yerine geçildiğinde okul yönetimi ve öğrenciler asılsız ihbar yapıldığı belirterek polislerin 10 Nisan polis haftasını kutladılar. Hazırlanan pastayı kesen polisler daha sonra öğrencilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Güncel
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