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Polis Haftası Dolayısıyla TBMM'de Emniyet Mensuplarıyla Buluşma

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle emniyet personeliyle bir araya geldi. Kurtulmuş, polislerin özverili çalışmaları için teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

(TBMM) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görev yapan emniyet personelimizle bir araya geldik. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımızın nezdinde, ülkemizin dört bir yanında milletimizin huzuru için fedakarca çalışan tüm polislerimize üstün başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Polis Haftası dolayısı ile TBMM Koruma Daire Başkanlığında görev yapan emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görev yapan emniyet personelimizle bir araya geldik. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımızın nezdinde, ülkemizin dört bir yanında milletimizin huzuru için fedakarca çalışan tüm polislerimize üstün başarılar diliyorum."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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