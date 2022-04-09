Polis Haftası dolayısıyla Bodrum'da Kale gezisi düzenlendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında polisler ve aileleri Bodrum Kalesi'ni gezdi.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında polisler ve aileleri Bodrum Kalesi'ni gezdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri ve aileleri için Bodrum Kalesi gezisi gerçekleştirildi.
Rehber eşliğinde düzenlenen gezide polis memurları ve aileleri Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesini gezerek keyifli dakikalar yaşadı.
AA / Ali Ballı - Güncel