Polis, Haber-Sen'in Basın Açıklaması Yapmasına İzin Vermedi

KESK'e bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası'nın (Haber-Sen) Ptt'nin Ankara'daki Çankaya Posta Dağıtım ve Toplama Merkezi önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi.

Haber-Sen 2 No'lu Şube, "liyakatsiz atamalar, posta gönderisi sayısı dayatması, çalışanlara angarya iş yüklenmesi ve mobbing, iş barışının bozulması, toplu iş sözleşmesi ile oluşan gelir adaletsizliği" gibi konulara dikkat çekmek amacıyla bugün Ptt'nin Çankaya Posta Dağıtım ve Toplama Merkezi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Bina içinde bir araya gelen sendika üyeleri, daha sonra basın açıklaması yapmak için dışarı çıktı. Ancak polis, sendikacıların burada açıklama yapmasına izin vermedi. Sendikacılarla polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Haber-Sen 2 No'lu Şube'nin yapmak istediği ancak polisin izin vermediği açıklama şöyle:

" Ptt, son zamanlarda haksız hukuksuz, insan onuruna yaraşmayan uygulamalara imza atmaktadır. Bazı illerde, personel eksikliğinden kaynaklı biriken gönderilerin bir an önce dağıtılması gerekliliği öne sürülerek pazar günlerinde de çalışma ve 80-100-120 gönderi dağıtma zorunluluğu dayatılmaktadır. Bu, açıkça insan haklarına bir saldırıdır ve hukuka aykırıdır.

"BAZI ŞUBELERDE İNSANLIK DIŞI ÇALIŞMA KOŞULLARI MEVCUTTUR"

Aynı zamanda PTTcell, sigorta, kredi vb. konulardaki işlem adedi ile ilgili, genel müdürlüğün talebi doğrultusunda başmüdürler kendi alt amirlerine baskı uyguladığı için gişelerde çalışan emekçiler de mobbing ve baskıya maruz kalmaktadır. Keza bazı şubelerde insanlık dışı çalışma koşulları mevcuttur. Şubede tek çalıştırılma da bunun sadece bir örneğidir.

"POSTA EMEKÇİSİNE YAPABİLECEĞİ İŞTEN FAZLA İŞ YÜKLEYEMEZSİNİZ. KANUNLARA AYKIRIDIR"

Ptt Genel Müdürlüğü'nden başmüdürlüklere gönderilen talimatlar ve online toplantılarda İHS ve firma çalışanlarına dağıtılacak gönderilerde sayı dayatması gerekçe gösterilerek iş sözleşmesinin feshedilebileceği vurgusu, emekçi düşmanı zihniyetin tezahürüdür. Çalışan bir posta emekçisine yapabileceği işten fazla iş yükleyemezsiniz. Kanunlara aykırıdır.

"Ptt YÖNETİMİNİN BELİRLEDİĞİ HEDEFİN ÜÇTE BİRİNİ BİLE YAPMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Ptt Genel Müdürlüğü, sorunları çözmek yerine dayatmacı ve baskıcı politikalarla PTT emekçilerini hayatını zindana çevirmiştir. PTT emekçileri, yönetimin belirlediği işlem hedefine ulaşmak için hızlı işlem yapmakta ve kendi sağlığını riske atmaktadır. Oysa bu işlemlerin kurallara uygun yapılması halinde PTT yönetiminin belirlediği hedefin üçte birini bile yapmak mümkün değildir.

"NEREDE BİR HUKUKSUZLUK VARSA SENDİKA ORADA OLMALIDIR"

PTT yönetiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı bütün posta emekçilerinin birleşerek bu zulme 'dur' deme zamanı gelmiştir. PTT suç işliyor. Aynı zamanda usulüne uygun olmayan şekilde işlem yapmaya zorluyor. Biz, buradan bütün emekçi dostlara çağrıda bulunuyoruz. Sayı dayatmasını kabul etmeyin, yanlış yaptığınız işlemlerde direkt yargılanırsınız. Usulüne göre işlem yapın. İdari amir size baskı kuruyorsa hemen tutanak altına alın ve sendikanıza çağrıda bulunun. Sendikanın varlık sebebi budur. Nerede bir hukuksuzluk varsa sendika orada olmalıdır.

"GEÇİCİ ÇÖZÜMLERLE, GÜVENCESİZ İSTİHDAM SAĞLAMAKLA SORUN ÇÖZÜLEMEZ"

Geçici çözümlerle, güvencesiz istihdam sağlamakla sorun çözülemez. Kamu kurumunun sorumluluğu, çalıştırdığı emekçinin mutluluğunu da düşünmekten geçmektedir. İştirak şirketleri üzerinden yapılan alım veya yapılacak alım, sadece patronları zengin etmektedir. Kamunun varlıkları, kamuya değil emekçileri düşünmeyen patronlara aktarılıyor.

"ÇÖZÜM, KADROLU PERSONEL İSTİHDAMINI ARTIRMAK VE BİR AN ÖNCE PERSONEL ALIMI YAPMAKTAN GEÇMEKTEDİR"

Posta dağıtıcıları adeta köle gibi çalıştırılıyor. Sanki 21. yüzyılda değil de ilkel çağlarda yaşıyoruz. Posta dağıtıcıları, haftada 6 gün çalışıyor, resmi ve dini bayramlarda doğru düzgün tatil yapamıyor, yasal hakları olan yıllık izinlerini bile kullanamıyorlar. PTT personelinin iş yükünü azaltacak ve PTT'nin verdiği hizmetin kalitesini artıracak çözüm, kadrolu personel istihdamını artırmak ve bir an önce personel alımı yapmaktan geçmektedir.

"HİÇBİR POSTA EMEKÇİSİ YOKSULLUK ÜCRETİNİN ALTINDA BİR ÜCRET ALMAMALIDIR"

Ekonomik krizin bu kadar derin olduğu dönemde mademki PTT emekçilerini düşünüyorsunuz haydi hodri meydan. 3600 posta emekçilerine de verilmelidir. İHS' kadroya alınmalıdır. Promosyon ödemesinin en üsten verilmesi için şeffaf bir işleyiş yürütülmelidir. Hiçbir posta emekçisi, yoksulluk ücretinin altında bir ücret almamalıdır.

"HEP EZİLEN EMEKÇİNİN YANINDA OLACAĞIZ"

Buradan tekrar PTT yönetimine sesleniyoruz: PTT'de zulüm var. Kurulduğumuz günden bugüne kadar PTT emekçilerinin zulüm altında ezilmesine karşı çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Tüm baskı ve saldırı politikalarınızı haklı, onurlu mücadelemizle geri püskürtüp hep ezilen emekçinin yanında olacağız."

ANKA / Güncel