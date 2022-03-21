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Polis, genç kızı son anda kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Çınar - Güncel
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Polis, genç kızı son anda kurtardı

ÇORUM'da, lise öğrencisi A.Y. (16), çıktığı 3 katlı inşaat halindeki binanın demir iskelesinden atlamak isterken polis memuru tarafından yakalanarak kurtarıldı.

ÇORUM'da, lise öğrencisi A.Y. (16), çıktığı 3 katlı inşaat halindeki binanın demir iskelesinden atlamak isterken polis memuru tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ankara yolu Sosyal Bilimler Lisesi yakınında yapımı süren 3 katlı bir binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen lise öğrencisi A.Y., binanın dış cephesine kurulan demir iskele üzerine çıktı. A.Y.'yi iskelede görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Yarım saatlik ikna çabaları sonuç vermeyince sivil bir polis, anlık dalgınlığından yararlandığı genç kızı ani hamleyle yakaladı. Yakalanmasına rağmen bir süre direnen genç kız, aşağıya indirildi. Polisler tarafından kontrol altına alınan A.Y., ifadesi için polis merkezine götürüldü.


Polis, genç kızı son anda kurtardı

Polis, genç kızı son anda kurtardı

Polis, genç kızı son anda kurtardı

Polis, genç kızı son anda kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Polis Memuru, İnşaat, Polis, Lise, Güncel, Haberler

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