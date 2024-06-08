Polis, geç kalan adayları sınava yetiştirdi

Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren 4 adayı sınav merkezlerine, polis ulaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentte yanlış okula giden ve hasarlı kazaya karışan araçların içinde bulunan adaylar için seferber oldu.

Polis, sınava geç kalan 4 adayı motorize ve ekip araçlarıyla sınava girecekleri okula yetiştirdi.

Veliler çocuklarını zamanında sınava yetiştiren polis ekiplerine teşekkür etti.