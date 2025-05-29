Polis Eşleri Derneği'nden Şehit ve Gazi Çocuklarına Burs Kermesi

Polis Eşleri Derneği'nden Şehit ve Gazi Çocuklarına Burs Kermesi
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ANKARA'da Polis Eşleri Derneği tarafından, şehit ve gazi çocuklarına burs sağlanması amacıyla kermes düzenledi.

ANKARA'da Polis Eşleri Derneği tarafından, şehit ve gazi çocuklarına burs sağlanması amacıyla kermes düzenledi.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın Anıttepe Yerleşkesi'nde, 'Güvenlik için çalışan eller, yardım için kenetleniyor' temasıyla düzenlenen kermesin açılışına, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Polis Eşleri Derneği Başkanı Beyhan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, daire başkanları, şube müdürleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in eşi Yasemin Dinç, 81 ilden polis eşleri ve vatandaşlar katıldı. 29 Mayıs-1 Haziran arasında devam edecek kermeste, yöresel gıda ürünleri, el yapımı eserler, tablolar ve giyim eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunuluyor.

'EVLATLARIMIZA BURS DESTEĞİ SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Polis Eşleri Derneği Başkanı Beyhan Demirtaş, 4 gün boyunca güvenlik için çalışan ellerin yardım için kenetlendiği bir iyilik atmosferini hep birlikte yaşayacaklarını belirterek, "81 ilimizin yöresel ürünleriyle bezenmiş kermesimizle, Anadolu'yu Başkent'te buluşturacağız. Bu kermes neticesinde elde edeceğimiz gelirlerle 2025-2026 eğitim öğretim döneminde evlatlarımıza burs desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Bu bursları, imkanlarımız doğrultusunda her yıl eylül-haziran döneminde 10 ay süreyle vermekteyiz. Ayrıca, ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz öğrencilerimize bir defaya mahsus eğitim yardımı da yapmaktayız. Bu sayede gençlerimize bir soluk, bir nefes olmayı arzu ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya da "Çok kıymetli emniyet teşkilatı mensuplarımızın üniversitede öğrenim gören evlatlarına burs desteği sağlamak amacıyla düzenlediğimiz, 81 ilin yöresel ürünlerinden oluşan kermesimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepimizi bir kez daha içten dileklerimle selamlıyorum. Gençlerimizin başarıları daim, dayanışmamız ve bu güzel buluşma kaim olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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