Polis eşleri, öğrencilere burs vermek için 'hayır çarşısı' açtı

KİLİS - Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği üniversitede okuyan öğrencilere burs sağlamak amacıyla hayır çarşısı etkinliği düzenledi.

Hale çalışan, ekmekli olan, görevleri esnasında şehit düşen, gazi veya malul olan emniyet mensuplarının üniversitede okuyan öğrencilere 2 dönem burs sağlayabilmek amacıyla Kilis Polis Evinde hayır çarşısı açıldı. Açılışını yapan Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, " Düzenlenen hayır çarşısının amacı üniversitede eğitim gören öğrencilerimize bir nebze olsun eğitimlerine katkı vermek amacıyla böyle bir geleneksel olan hayır çarşısını düzenledik. Dernek başkanları, yönetimi ve üyelerinden Allah razı olsun. Derneğin faaliyetine destek veren Kilis ve Gaziantep'teki hayırsever iş adamlarına ve tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Buradan elde edilecek gelirler öğrencilerin 2 dönem halinde burs şeklinde takdim edilecek. Öğrencilerin eğitimleri için kadınlarımız aracılığıyla katkıda bulursak bu bizim için büyük bir gurur ve onurdur. Paylaştıkça birleşiriz ve birleştikçe de güçlü oluruz rabbim her zaman birliğimizi dirliğimizi daim eylesin. Ben bu vesileyle aynı zamanda son verdiğimiz vatan uğruna şehitlerimizi Allahtan rahmet diliyorum" dedi.