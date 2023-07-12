Kayseri'de polis ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 şahıs gözaltına alındı. Operasyon, 9 ay boyunca takip edilen şahıslara Özel Harekat Polisleri eşliğinde gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekiplerinden eş zamanlı operasyon: 2 ay takip ettiler, böyle enselediler

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ay boyunca takip ettikleri şahıslara Özel Harekat Polisleri eşliğinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda; 9 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.