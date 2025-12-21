Haberler

Polis, yaralı köpeğin üstünü kendi montuyla örttü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, devriye gezen polis ekipleri yolda yaralı halde bulunan bir köpeğe yardım etti. Üşümemesi için köpeğin üzerine mont örtüldü ve hayvan barınağına teslim edildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, yolda yaralı halde bulunan köpeğe polis ekibi yardım etti. Bir polis, üşümemesi için montuyla köpeğin üzerini örttü.

Deniz Mahallesi'nde akşam saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, yol üzerinde hareketsiz halde yatan yaralı köpeği fark etti. Ekipler, olası bir kazanın önüne geçmek amacıyla çevrede güvenlik önlemi alırken, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Yaralı köpeğin üşümemesi için bir polis memuru montunu üzerine örttü. Polis ve belediye görevlileri gelinceye kadan köpeğin başında bekledi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilen köpek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü. Polis ekiplerinin duyarlı davranışı, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Haber: Alican GÜMÜŞ- Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona üst üste sekizinci kez kazandı

Bu takımı kim durduracak?
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Barcelona üst üste sekizinci kez kazandı

Bu takımı kim durduracak?
Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını 'Kahramanlık' ilan etti

Skandal sözler! Türklere yönelik katliamı 'kahramanlık' ilan etti
Galatasaray'da Lucas Torreira cezalı duruma düştü

Taraftarı kahreden haber! Yıldız isim Gaziantep FK maçında yok
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Bursaspor'dan dikkat çeken transfer! Halil Akbunar imzayı attı

Herkesi şaşırtan imza! Bursaspor, Süper Lig'in yıldızını transfer etti
title