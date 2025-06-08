Polis Ekiplerinden Bayram Kutlaması

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı.

Yol denetim faaliyetleri ile trafik kontrollerini artıran ekipler, ilçedeki kontrol noktalarında durdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak kolonya ve şeker ikram etti.