Polis Ekiplerinden Bayram Kutlaması
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Huzurlu bir bayram geçirmeleri için ilave tedbirler alarak yol denetimlerini artırdılar ve araçlardaki sürücü ile yolculara kolonya ve şeker ikram ettiler.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı.
Yol denetim faaliyetleri ile trafik kontrollerini artıran ekipler, ilçedeki kontrol noktalarında durdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak kolonya ve şeker ikram etti.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel