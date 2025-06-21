Polis Ekipleri, YKS'ye Geç Kalan Öğrencileri Kurtardı
Çanakkale'de Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrencileri polis ekipleri motosikletle sınav merkezlerine ulaştırdı. Öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti.
ÇANAKKALE'de Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ( Tyt ) geç kalan öğrencileri, polis ekipleri yetiştirdi.
YKS sınavının birinci oturumu olan TYT, saat 10.15'te başladı. Sınav öncesi yeni kimlik çıkartma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerle geç kalan öğrenciler, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. Polis ekipleri, adayları alıp motosikletle sınava girecekleri okullara ulaştırdı. Adaylar, polis ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel