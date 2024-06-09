Polis Ekipleri YKS Öğrencilerini Okullarına Yetiştirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalma riski bulunan 2 öğrenciyi okullarına götürdü.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) öncesi kimlik ve belgelerini unutan 2 öğrenci, sınava geç kalacakları için polisten yardım istedi.

Polis ekipleri, motosikletlerine aldıkları adayları sınav merkezlerine yetiştirdi.

Öğrencilerin yakınları, polislere teşekkür etti.