Polis Ekipleri YKS Öğrencilerini Okullarına Yetiştirdi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye geç kalmak üzere olan 2 öğrenci, polisten yardım istedi. Polis ekipleri, motosikletleriyle öğrencileri sınav merkezlerine yetiştirdi. Öğrencilerin yakınları, polislere teşekkür etti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalma riski bulunan 2 öğrenciyi okullarına götürdü.
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) öncesi kimlik ve belgelerini unutan 2 öğrenci, sınava geç kalacakları için polisten yardım istedi.
Polis ekipleri, motosikletlerine aldıkları adayları sınav merkezlerine yetiştirdi.
Öğrencilerin yakınları, polislere teşekkür etti.